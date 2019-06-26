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مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 12.8 مليون برميل

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مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 12.8 مليون برميل مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 12.8 مليون برميل

مباشر: شهدت مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعاً قوياً بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما هبطت مخزونات البنزين.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو/حزيران الجاري بمقدار 12.8 مليون برميل لتصل إلى 469.6 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 2.7 مليون برميل خلال نفس الفترة.

كما تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بنحو مليون برميل.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أغسطس/آب بنحو 2.4 بالمائة إلى 59.23 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.7 بالمائة إلى 66.17 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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