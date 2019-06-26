زيارة ولي العهد لكوريا الجنوبية تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

الرياض – مباشر: تصدرت زيارة ولي العهد السعودي وزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، إلى كوريا الجنوبية المشهد بالمملكة اليوم الأربعاء، والذي شهد توقيع العديد من اتفاقيات الاستثمار بين البلدين.

وعلى مستوى سوق الأسهم، اعتمدت هيئة السوق المالية التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة، وأوصى مجلس إدارة "معادن" بزيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، إلى أسهم إضافية، ونجح المؤشر العام في الحفاظ على مكاسبه بالإغلاق.

محليا، وقعت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، اليوم الأربعاء، مذكرات تفاهم مع 10 شركات كورية جنوبية؛ لتوسيع التعاون الاقتصادي.

وقال ولي العهد السعودي، إن المملكة تعلم بوجود إمكانيات هائلة وشراكة بين البلدين غير مستغلة وفرص لزيادة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

وقعت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، 12 اتفاقية مع عدد من كبرى الشركات الكورية الجنوبية.

وقالت أرامكو، إن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حضر حفل تدشين مجمع تطوير مخلفات التكرير، ومجمع إنتاج مشتقات الأوليفينات.

وأضافت أرامكو، في بيان لها، أن حفل التدشين تضمن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس - أويل للتعاون في تأسيس مشروع وحدة التكسير بالبخار وإنتاج مشتقات الأوليفينات بقيمة تبلغ 6 مليارات دولار بحلول عام 2024.

ووقعت الهيئة السعودية العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة- منشآت مذكرة تفاهم مع البنك الصناعي الكوري لتأسيس وتشغيل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيول، برؤساء كبرى شركات كوريا الجنوبية.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا والاتفاقيات التي تم توقيعها، تجسد العلاقة المتميزة والوثيقة بين البلدين، والتي ترسم ملامح شراكة استراتيجية عميقة ومتنوعة لدولتين عظيمتين وعضوين فاعلين في مجموعة العشرين.

وكشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التابع لوزارة العمل السعودية، اليوم الأربعاء، عن مشاركة 1431 منشأة في القطاع الخاص في برنامج التدريب الصيفي "صيفي".

وأنهت شركة "القدية للاستثمار" السعودية، وضع المخطط العام لمشروع القدية والمكون من خمس مناطق تطويرية رئيسة وهي: منطقة منتجع الترفيه، ومنطقة مركز المدينة، ومنطقة الطبيعة، ومنطقة الحركة والتشويق، والغولف والمنطقة السكنية، لتصبح القدية بذلك "عاصمة الترفيه والرياضة والفنون" في المملكة.

ووافق مجلس الشورى، على تعديل عدد من المواد الواردة في "مشروع نظام الشركات المهنية"، الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (3/10) وتاريخ 25 ربيع الأول 1440هـ.

وعينت شركة نيوم السعودية شركة أيكوم مستشارا إداريا لجزء من مشروع خليج نيوم، أول منطقة حضرية يجري تطويرها في المدينة الاقتصادية.

وقال وزير المالية السعودي، إن المملكة تواصل دعم الفلسطينيين، معلناً تأييده لأي خطة اقتصادية تحقق لهم الازدهار.

سوق الأسهم:

وارتفعت أرباح شركة المراكز العربية هامشياً بنسبة 2.25 بالمائة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس / آذار 2019، مقارنة بالعام السابق.

وأعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عن تسلم الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي، التابعة لها، موافقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مصنع.

وأصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، قراره المتضمن اعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة ("التعليمات") لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها.

وأوصى مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، بزيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، إلى أسهم إضافية.

وأخيرا، أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأخضر للجلسة الثانية؛ وسط ارتفاع لأغب القطاعات لا سيما البنوك والمواد الأساسية، فيما أغلق مؤشر السوق الموازي- نمو على تراجع.

خاص مباشر:

"كهرباء السعودية" يقفز لأعلى مستوياته بـ10 أشهر.. بعد ارتفاعه الثالث

"المتقدمة" يتصدر الارتفاعات بأعلى مكاسب يومية في 8 أشهر

مسح..8 مليارات دولار التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية بـ2019