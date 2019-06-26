السعودية تنضم لمجموعة البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية عالمياً

الرياض- مباشر: أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية عن انضمام المملكة لعضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية بمنظمة التجارة العالمية، وذلك بعد صدور الموافقة السامية في هذا الشأن.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الاستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، بحسب بيان تلقاه مباشر يوم الأربعاء أن إنضمام المملكة يعكس اهتمام القيادة بملف التجارة الإلكترونية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز التنوع الاقتصادي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجيع ريادة الأعمال.

وأضاف الحربي أنه بناءً على توجيه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي فإن الهيئة تولي ملف التجارة الإلكترونية اهتماماً كبيراً لإسهامها في خلق فرص جديدة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز اندماج القطاع الخاص في سلاسل القيمة العالمية، وتنمية صادرات المملكة من السلع والخدمات في ظل التطور الكبير للبنية التحتية التقنية والتنظيمية في المملكة.

وأوضح أنه فور صدور الموافقة السامية تم التقدم بطلب رسمي بالانضمام إلى المجموعة للحفاظ على مصالح المملكة، وتعظيم مكاسبها من مفاوضات التجارة الإلكترونية.

يشار إلى أن مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية اجتمعت مؤخراً في يناير الماضي على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بمشاركة 76 دولة، وقامت ببحث تحديات التجارة الإلكترونية وإطلاق العديد من المفاوضات المعززة للنمو في الدول الأعضاء.

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