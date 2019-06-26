أخبار عاجلة

تقرير يتوقع استبدال 20 مليون وظيفة بالروبوتات بحلول 2030 -
مسؤول:ولي عهد السعودية يناقش قضايا الطاقة مع بوتين بقمة العشرين -
تركي آل الشيخ يسخر من وكالة الأنباء القطرية -
خبير : الاردن على موعد مع كسوف للشمس وخسوف للقمر -
أمريكا تهدد تركيا بسبب صواريخ "إس 400" الروسية -
الخليج يشتعل .. «قصف جوي» يستهدف مقر قيادة القوات الخاصة في السعودية .. رسائل من قادة الكويت إلى الملك سلمان -
الخصاونة: حركة الشحن مع العراق تشهد انتعاشاً لافتاً -
تغريم الفنان محمد رمضان 10 آلاف جنيه في سب مدير قنوات MBC مصر -
شاومينج يزعم تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية.. والوزارة: ماحدش يصدقه -
الكويت تعلن جاهزيتها عسكرياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

بروكسل تبدأ تحقيق مكافحة احتكار ضد برودكوم الأمريكية

Google+ Print
بروكسل تبدأ تحقيق مكافحة احتكار ضد برودكوم الأمريكية بروكسل تبدأ تحقيق مكافحة احتكار ضد برودكوم الأمريكية

مباشر: قالت المفوضية الأوروبية أن صانعة رقائق الذاكرة الأمريكية "برودكوم" فرضت قيوداً غير قانونية على 7 من كبار مصنعي أجهزة استقبال التلفاز والمودم

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن التحقيقات الأولية دفعت المسؤولين للاعتقاد بأن الشركة الأمريكية من المرجح أن تحتل موقعاً مهيمناً في توفير مكونات أجهزة المودم وأجهزة استقبال التلفاز.

لكن الشركة الأمريكية تعتقد أنها تمتثل لقواعد المنافسة الأوروبية وأن مخاوف المفوضية في غير محلها، وفقاً لما ذكرته برودكوم في بيان.

وذكرت مفوضة المنافسة الأوروبية "مارغريث فيستاجر" خلال البيان: "نحن نشك في أن برودكوم، وهي مورد الرئيسي لمكونات هذه الأجهزة، وضعت قيوداً تعاقدية لاستبعاد منافسيها من السوق.

وأضافت أن من شأن هذا أن يمنع عملاء برودكوم وفي النهاية المستهلكين النهائيين من جني مزايا الاختيار والابتكار.

وأوضحت أن بروكسل تعتزم أمر برودكوم بتعليق سلوكها أثناء سير التحقيق لتجنب أيّ مخاطر جسيمة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مسؤول:ولي عهد السعودية يناقش قضايا الطاقة مع بوتين بقمة العشرين

مسؤول:ولي عهد السعودية يناقش قضايا الطاقة مع بوتين بقمة العشرين

تقرير يتوقع استبدال 20 مليون وظيفة بالروبوتات بحلول 2030

تقرير يتوقع استبدال 20 مليون وظيفة بالروبوتات بحلول 2030

السعودية تنضم لمجموعة البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية عالمياً

السعودية تنضم لمجموعة البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية عالمياً

بروكسل تبدأ تحقيق مكافحة احتكار ضد برودكوم الأمريكية

بروكسل تبدأ تحقيق مكافحة احتكار ضد برودكوم الأمريكية