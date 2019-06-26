بروكسل تبدأ تحقيق مكافحة احتكار ضد برودكوم الأمريكية

مباشر: قالت المفوضية الأوروبية أن صانعة رقائق الذاكرة الأمريكية "برودكوم" فرضت قيوداً غير قانونية على 7 من كبار مصنعي أجهزة استقبال التلفاز والمودم

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن التحقيقات الأولية دفعت المسؤولين للاعتقاد بأن الشركة الأمريكية من المرجح أن تحتل موقعاً مهيمناً في توفير مكونات أجهزة المودم وأجهزة استقبال التلفاز.

لكن الشركة الأمريكية تعتقد أنها تمتثل لقواعد المنافسة الأوروبية وأن مخاوف المفوضية في غير محلها، وفقاً لما ذكرته برودكوم في بيان.

وذكرت مفوضة المنافسة الأوروبية "مارغريث فيستاجر" خلال البيان: "نحن نشك في أن برودكوم، وهي مورد الرئيسي لمكونات هذه الأجهزة، وضعت قيوداً تعاقدية لاستبعاد منافسيها من السوق.

وأضافت أن من شأن هذا أن يمنع عملاء برودكوم وفي النهاية المستهلكين النهائيين من جني مزايا الاختيار والابتكار.

وأوضحت أن بروكسل تعتزم أمر برودكوم بتعليق سلوكها أثناء سير التحقيق لتجنب أيّ مخاطر جسيمة.