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ترامب يصف سياسة الفيدرالي بـ"الجنون" ويتمنى دراجي بدلاً من باول

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ترامب يصف سياسة الفيدرالي بـ"الجنون" ويتمنى دراجي بدلاً من باول ترامب يصف سياسة الفيدرالي بـ"الجنون" ويتمنى دراجي بدلاً من باول

مباشر: ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد من هجومه على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، واصفاً سياسته النقدية بـ"الجنون".

وقال ترامب في تصريحات مع محطة فوكس نيوز، اليوم الأربعاء، إن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي يجب أن يتولى رئاسة الفيدرالي بدلاً من جيروم باول.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن رئيس البنك المركزي كان يقوم بأداء سيئ، مشيراً إلى أن باول يجب أن يخفض معدلات الفائدة من أجل تمكين الولايات المتحدة من المنافسة مع الصين.

وقال: إذا قامت الصين بتخفيض قيمة العملة ونحن ولا نستطيع ذلك، فإننا لن نعد قادرين على المنافسة في نفس المستوى.

لكن ترامب أكد أنه لم يشير أبداً إلى أنه قد يطرد أو يستبعد باول من منصبه فيما أكد أنه يحتفظه بحقه في القيام بذلك.

وكان الفيدرالي قرر في الأسبوع الماضي بقاء معدلات الفائدة كما هي دون تغيير لكن باول صرح بالأمس بأنه لا يزال يفكر في مسألة خفض الفائدة من عدمه في اجتماع يوليو/تموز المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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