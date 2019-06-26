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ملف-حصاد.. ورشة "السلام من أجل الازدهار" بالبحرين خلال يومين

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مباشر: أعلنت البحرين أنها ستستضيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" بالمنامة وستمتد إلى يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو/حزيران الجاري.

وتركزت تلك الورشة عن الجانب الاقتصادي لمبادرتھا للشرق الأوسط والذي یتضمن تخصیص مبلغ 50 ملیار دولار لتمویل استثمارات في الأراضي الفلسطينية.

وتقدر تلك الاستثمارات بنحو 50 ملیار دولار على مدى 10 سنوات، كما تستھدف الخطة في المرحلة الأولى إزالة العراقیل امام النمو وعمل المشروعات الأساسیة التي تخلق زخما ووظائف وزیادة اجمالي النتاج المحلي.

وتتضمن الخطة التي تمت مناقشتها على مدى يومين استثمارات من القطاع الخاص في مجالات ریادة الأعمال والمشروعات الصغیرة والسیاحة والزراعة والإسكان والتصنیع والموارد الطبیعیة.

ومن أبرز التصريحات الدولية خلال الورشة، ما أكدت عليه كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي،  أن الصندوق على استعداد للعمل مع كل الأطراف من أجل المساهمة في الاستثمارات الجديدة في المنطقة.

وذكر ولي العهد في مملكة البحرين، أن ورشة "السلام من أجل الازدهار" فرصة حيوية لخلق مبادرات لتحفيز الاستثمارات الاقتصادية في المنطقة.

من جانبه، قال سيرجي لافروف وزير خارجية ، أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات في الشرق الأوسط.

وتزامناً مع ذلك، قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، إن ورشة العمل الاقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهارهي خطة اقتصادية ستساهم في تغيير الواقع في المنطقة، ولا تسمى صفقة القرن بل فرصة القرن.

وبرصد "معلومات "باشر" في ملف خاص أبرز فعاليات وتصريحات على مدى جلسات الورشة الاقتصادية:

البحرين تستضيف ورشة دولية لتشجيع الاستثمار بالمنطقة

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صور.. أبرز فعاليات ورشة "السلام من أجل الازدهار" بالبحرين

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أول تصريح لـ"كريستين لاجارد" من ورشة البحرين

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وزير خارجية روسيا: الحوار هو الحل الوحيد للخلافات بالمنطقة

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وزير الخارجية البحريني: "السلام من أجل الازدهار" ستغير واقع المنطقة

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ولي عهد البحرين:"ورشة السلام" فرصة لخلق مبادرات لتحفيز الاستثمارات الاقتصادية

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وزير بحريني: انعقاد الورشة بالبحرين يظهر ثقة الحلفاء بالولايات المتحدة

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مسؤول بحريني: الورشة الاقتصادية تسهم في تحسين وضع معيشة الفلسطينيين

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إنفوجراف.. السعودية تشارك بورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" بالبحرين

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السعودية تشارك في ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" بالبحرين

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المغرب يشارك في "ورشة المنامة" للسلام والازدهار

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اختتام فعاليات ورشة "السلام من أجل الازدهار" في البحرين

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مباشر (اقتصاد)

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