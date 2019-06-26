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وزير المالية السعودي: "نؤيد أي خطة اقتصادية تحقق الازدهار لفلسطين"

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وزير المالية السعودي: "نؤيد أي خطة اقتصادية تحقق الازدهار لفلسطين" وزير المالية السعودي: "نؤيد أي خطة اقتصادية تحقق الازدهار لفلسطين"

الرياض - مباشر: قال وزير المالية السعودي، إن المملكة تواصل دعم الفلسطينيين، معلناً تأييده لأي خطة اقتصادية تحقق لهم الازدهار.

وأضاف محمد الجدعان وفقاً لـ"العربية": "أن بلاده تؤيد أي خطة اقتصادية تحقق لهم الازدهار".

وتابع الجدعان على هامش مؤتمر "ورشة السلام من أجل الازدهار": "القضية الفلسطينية مهمة جداً بالنسبة لنا ونحن داعم كبير منذ عقود".

وتشهد البحرين حالياً مؤتمراً دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان "ورشة عمل السلام من أجل الازدهار".

وتطرح الولايات المتحدة في تلك الورشة رؤيتها لتحقيق وإقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي التصور الأمريكي من خلال شقين أحدهما اقتصادي متمثلاً في استثمارات بأكثر من 50 مليار دولار، والآخر سياسي لم يتم الحديث عنه.

وتشارك المملكة العربية في ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" التي تنظمها مملكة البحرين؛ بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية يومي 25 و 26 يونيو/حزيران الجاري.

ترشيحات:

وزير الخارجية البحريني: "السلام من أجل الازدهار" ستغير واقع المنطقة

ولي عهد البحرين:"ورشة السلام" فرصة لخلق مبادرات لتحفيز الاستثمارات الاقتصادية

إنفوجراف..السعودية تشارك بورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" بالبحرين

مباشر (اقتصاد)

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