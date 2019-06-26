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حريق هائل قرب شركة للكبريت في شمال العراق (صور)

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حريق هائل قرب شركة للكبريت في شمال العراق (صور) حريق هائل قرب شركة للكبريت في شمال العراق (صور)

وحسب المصادر، أن الحريق نشب بالقرب من الساحات التابعة لشركة كبريت المشراق الكائنة بناحية القيارة جنوبي الموصل، مركز نينوى، شمالي بغداد.

وكان حريق قد نشب داخل مقر شركة كبريت المشراق، يوم السبت 15 يونيو الجاري.

وشهدت محافظة نينوى، حرائق عديدة، أغلبها استهدفت حقول القمح والشعير، منذ الشهر الماضي، وبشكل مستمر.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، في إحصائية لها تلقت نسخة منها مراسلة "سبوتنيك" في العراق، الأحد، 9 حزيران/يونيو، أن عدد الحرائق التي شهدتها البلاد، للفترة من (8 آيار/مايو — 8 حزيران/يونيو) العام الجاري، بلغت 272 حادثا.

وكشفت المديرية بالأرقام، أسباب حوادث الحرائق هذه وهي:

74 حادث عطب أسلاك كهربائية، و35 حادث متعمد، و25 حادث شرارة نار من الحاصودة، و22 حادث عقب سيجارة، و32 حادث مصدر نار خارجي، و84 حادث يحدد من قبل الأدلة الجنائية.

وأفادت المديرية، بإن عدد المساحات المحترقة من التاريخ أعلاه حتى يومنا هذا، بلغت (37086) دونم.

SputnikNews

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