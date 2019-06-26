"المواساة" تحصل على قرار نهائي بإلغاء فرض غرامة مالية

الرياض ـ مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى المقامة من شركة المواساة للخدمات الطبية ضد الهيئة.

وقالت هيئة السوق، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، إن منطوق الحكم انتهى إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإلغاء قرار الهيئة بفرض غرامة مالية على الشركة.

وقرر مجلس الهيئة، في مارس / آذار 2017، فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة "المواساة" لمخالفتها نظام الشركات، بمنع أحد مساهميها من التمتع بحقوق التصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

وأعلنت الشركة، في مايو / أيار الماضي، عن تسلمها قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بشأن الدعوى المقامة ضد الشركة من قبل 3 من المساهمين.

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