إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

البند الثاني : لتصويت على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ هذالجمعية 18/7/2019 حتى تاريخ 17/7/2022 م . (مرفق سيرهم الذاتية)
البنذالثالث : التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ18/7/2019 م حتى تاريخ 17/7/2022 0م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، و المرشحين هم التالية أسمائهم 1. صالح عبدالله الدباسي 2. إبراهيم بن عبدالله المعمر 3. فايز عبدالله الأسمري. (مرفق سيرهم الذاتية)
البند الرابع : االتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية
البند الخامس : التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 15_5_2019 م حتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية 18/7/2019منموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم االأثنين 12 من شهر ذو القعدة 1440 هجريا الموافق 15 يوليو 2019م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) عصر يوم الجمعية معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام.أي.اس) صندوق بريد رقم 16116 الرياض 11464 المملكة العربية السعودية -حي الربيع - طريق الملك عبد العزيز، جنوب مستشفي المملكة مركز اللؤلؤة التجاري بوابة رقم 1 مدينة الرياض ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (هاتف 00966112057800 تحويله 4604/4106 السيد امجد الأمين او فاكس 0096611205 او عبر البريد الإلكتروني : Amjad.alameen@mis.com.sa ) علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات الملفات الملحقة