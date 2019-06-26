اختتام فعاليات ورشة "السلام من أجل الازدهار" في البحرين

مباشر: اختتمت ورشة "السلام من أجل الازدهار"، فعالياتها اليوم الأربعاء، في مملكة البحرين بحضور دولي قوي.

وانطلقت أمس الثلاثاء الموافق 25 يونيو/حزيران، فعاليات المؤتمر بافتتاح ولي عهد البحرين بترحيب بالتواحد الدولي العربي والأجنبي.

وأعلنت البحرين أنها ستستضيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" بالمنامة وستمتد إلى يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو الجاري.

وذكر ولي العهد في مملكة البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، أن ورشة "السلام من أجل الازدهار" فرصة حيوية لخلق مبادرات لتحفيز الاستثمارات الاقتصادية في المنطقة.

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