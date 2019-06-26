"بوان" تتوقع بدء الإنتاج التجاري لـ"يوتك- الجزائر" نهاية 2019

الرياض- مباشر: توقعت شركة "بوان"، المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، أن يبدأ الإنتاج التجاري لمشروع "يوتك – الجزائر" خلال الربع الرابع من عام 2019 بدلاً من الربع الثاني من عام 2019.



وعزت الشركة في بيان لها على "تداول"، ذلك بسبب تباطؤ وتيرة العمل في الجمهورية الجزائرية حالياً والتي لا تزال قائمة منذ عدة أشهر.

وقالت الشركة إنه على الرغم من ذلك فقد تم البدء في تجهيز العينات اللازمة من منتجات الشركة لفحصها من قبل شركة الكهرباء والغاز الجزائرية والتي من المتوقع أن يتم فحصها والموافقة عليها مع نهاية الربع الثالث من عام 2019.

ولفت بيان الشركة أنه لم ينتج عن هذا التأخير أي آثر مالي جوهري.

وكانت بوان أعلنت "بوان" في ديسمبر 2014، عن قيام الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة (شركة تابعة لها مملوكة ملكية غير مباشرة بنسبة 85.5 بالمائة) بتأسيس وإدارة شركة صناعية ذات مسئولية محدودة في الجزائر، تحت مسمى يونايتد تكنولوجي إليكتريك كومباني (يوتك - الجزائر).

وتم تأخير الإنتاج التجاري اليوم للمرة الرابعة، بعد أن تم تأجيله من الربع الرابع 2016 إلى الربع الثالث 2017، ومن الربع الثالث 2017 إلى الربع الثاني 2018، ومن الربع الثاني 2018 إلى الربع الثاني 2019.

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