أخبار عاجلة

تقرير يتوقع استبدال 20 مليون وظيفة بالروبوتات بحلول 2030 -
مسؤول:ولي عهد السعودية يناقش قضايا الطاقة مع بوتين بقمة العشرين -
تركي آل الشيخ يسخر من وكالة الأنباء القطرية -
خبير : الاردن على موعد مع كسوف للشمس وخسوف للقمر -
أمريكا تهدد تركيا بسبب صواريخ "إس 400" الروسية -
الخليج يشتعل .. «قصف جوي» يستهدف مقر قيادة القوات الخاصة في السعودية .. رسائل من قادة الكويت إلى الملك سلمان -
الخصاونة: حركة الشحن مع العراق تشهد انتعاشاً لافتاً -
تغريم الفنان محمد رمضان 10 آلاف جنيه في سب مدير قنوات MBC مصر -
شاومينج يزعم تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية.. والوزارة: ماحدش يصدقه -
الكويت تعلن جاهزيتها عسكرياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"معادن" توصي بزيادة رأسمالها عبر تحويل دين "صندوق الاستثمارات" لأسهم

Google+ Print
"معادن" توصي بزيادة رأسمالها عبر تحويل دين "صندوق الاستثمارات" لأسهم "معادن" توصي بزيادة رأسمالها عبر تحويل دين "صندوق الاستثمارات" لأسهم

الرياض ـ مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، بزيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، إلى أسهم إضافية.

وأعلنت الشركة، في إفصاحات على "تداول" اليوم الأربعاء، عن تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، على شركة معادن للدرفلة، التابعة لها، البالغ 796.370 مليون دولار (2.99 مليار ريال)، إلى الشركة.

وقالت إن صندوق الاستثمارات العامة وقع على اتفاقية تحويل قرضه من شركة معادن للدرفلة إلى الشركة والتي ستؤدي التزامات ذلك القرض أمام الصندوق.

وقررت "معادن" تعيين كل من إتش إس بي سي العربية ، والرياض المالية مستشارا ماليا؛ لإدارة الزيادة المقترحة برأس المال.

ونوهت الشركة، إلى أن عضو مجلس الإدارة عبدالله العيسى، يرأس مجلس إدارة بنك الرياض الذي يملك حصة في شركة الرياض المالية، كما ترأس السيدة لبنى العليان مجلس إدارة بنك ساب الذي يملك حصة في إتش إس بي سي العربية السعودية.

وأوضحت شركة "معادن" أنها تهدف من تحويل الدين إلى تحسين وضع السيولة لديها ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو. 

وأكدت الشركة، أنه لن يترتب على هذه الخطوة أية التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين.

وأشارت إلى أن توصية إدارة الشركة بزيادة رأس المال، مشروطة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأعلنت "معادن"، اليوم الأربعاء كذلك عن توقيع اتفاقية المشروع المشترك المعدلة مع شركة ألكوا كوربوريشن، التي سينتج عنها، تنازل شركة ألكوا عن حصتها البالغة 25.1 بالمائة، في شركة معادن للدرفلة ومصنع صفائح السيارات إلى الشركة وبدون مقابل مالي.

ترشيحات:

السوق السعودية تعتمد تعليمات تملك الأجانب حصصاً استراتيجية بالشركات المدرجة

الاستثمار السعودية: تسليم رخصتين لشركات كورية لبدء أعمالها في المملكة

السعودية تتعاون مع كوريا الجنوبية لتأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الشورى السعودي يقر تعديلات بنظام الامتياز التجاري والشركات المهنية

أرامكو السعودية توقع مذكرة تفاهم مع "هيونداي" للتعاون بالطاقة الهيدروجينية

"القدية للاستثمار" تعلن عن 5 مناطق تطويرية بمعايير عالمية

أرامكو و"إس.أويل" الكورية توقعان مذكرة لإنشاء وحدة تكسير بـ6مليارات دولار

مسح..8 مليارات دولار التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية بـ2019

الأمير محمد بن سلمان يدشن توسعة مصفاة "إس.أويل" الكورية..اليوم

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مسؤول:ولي عهد السعودية يناقش قضايا الطاقة مع بوتين بقمة العشرين

مسؤول:ولي عهد السعودية يناقش قضايا الطاقة مع بوتين بقمة العشرين

الخليج يشتعل .. «قصف جوي» يستهدف مقر قيادة القوات الخاصة في السعودية .. رسائل من قادة الكويت إلى الملك سلمان

الخليج يشتعل .. «قصف جوي» يستهدف مقر قيادة القوات الخاصة في السعودية .. رسائل من قادة الكويت إلى الملك سلمان

السعودية تنضم لمجموعة البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية عالمياً

السعودية تنضم لمجموعة البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية عالمياً

زيارة ولي العهد لكوريا الجنوبية تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

زيارة ولي العهد لكوريا الجنوبية تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم