"معادن" توصي بزيادة رأسمالها عبر تحويل دين "صندوق الاستثمارات" لأسهم

الرياض ـ مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، بزيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، إلى أسهم إضافية.

وأعلنت الشركة، في إفصاحات على "تداول" اليوم الأربعاء، عن تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، على شركة معادن للدرفلة، التابعة لها، البالغ 796.370 مليون دولار (2.99 مليار ريال)، إلى الشركة.

وقالت إن صندوق الاستثمارات العامة وقع على اتفاقية تحويل قرضه من شركة معادن للدرفلة إلى الشركة والتي ستؤدي التزامات ذلك القرض أمام الصندوق.

وقررت "معادن" تعيين كل من إتش إس بي سي العربية السعودية، والرياض المالية مستشارا ماليا؛ لإدارة الزيادة المقترحة برأس المال.

ونوهت الشركة، إلى أن عضو مجلس الإدارة عبدالله العيسى، يرأس مجلس إدارة بنك الرياض الذي يملك حصة في شركة الرياض المالية، كما ترأس السيدة لبنى العليان مجلس إدارة بنك ساب الذي يملك حصة في إتش إس بي سي العربية السعودية.

وأوضحت شركة "معادن" أنها تهدف من تحويل الدين إلى تحسين وضع السيولة لديها ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو.

وأكدت الشركة، أنه لن يترتب على هذه الخطوة أية التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين.

وأشارت إلى أن توصية إدارة الشركة بزيادة رأس المال، مشروطة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأعلنت "معادن"، اليوم الأربعاء كذلك عن توقيع اتفاقية المشروع المشترك المعدلة مع شركة ألكوا كوربوريشن، التي سينتج عنها، تنازل شركة ألكوا عن حصتها البالغة 25.1 بالمائة، في شركة معادن للدرفلة ومصنع صفائح السيارات إلى الشركة وبدون مقابل مالي.

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