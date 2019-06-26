الكويت: جاهزون عسكريا وأمنيا لأي طارئ في المنطقة

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وأضاف المزرم في تصريح للصحفيين، في مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، الأجهزة المعنية في وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والإدارة العامة للإطفاء، قدمت عرضاً كاملاً لأعضاء مجلس الأمة عن مدى استعدادها، وشرحا وافيا عن خطط الطوارئ والخطط الوقائية تحسبا لأي طارئ، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ونظر مجلس الأمة الكويتية في طلب المناقشة المقدم من بعض الأعضاء بشأن أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة والذي تمت مناقشته في جلسة سرية.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الكويتية إلى أن ما قدمته الأجهزة الأمنية كان مجرد عرض تحسبا لأي تطور، وبناء على دعوة من مجلس الأمة واستمعت في المقابل إلى آراء النواب ووجهات نظرهم، مؤكدا حرص الحكومة على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.

ودعا مجلس الوزراء الكويتي، في بيان الأسبوع الماضي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة لحماية خطوط الملاحة الدولية، وردع كل من تسول له نفسه تهديد النظام التجاري العالمي وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر، مطالبا باتخاذ كل ما من شأنه حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وقال البيان، إن المجلس أعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم التخريبي، الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس الماضي.

وأضاف: "هذا العمل الإرهابي يمثل خرقا لكل المواثيق والقوانين الدولية وتهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية وإمدادات العالم من الطاقة".