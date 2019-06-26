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ارتفاع طلبات الرهن العقاري الأمريكي مع انخفاض التكاليف

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ارتفاع طلبات الرهن العقاري الأمريكي مع انخفاض التكاليف ارتفاع طلبات الرهن العقاري الأمريكي مع انخفاض التكاليف

مباشر: زاد إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تراجع التكاليف.

وأظهر تقرير جميعة المصرفيين للرهن العقاري الصادر اليوم الأربعاء، أن إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري المعدل موسمياً ارتفع بنسبة 1.3 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع السابق له.

أما على أساس سنوي، فإن حجم طلبات الرهن العقاري كان في الأسبوع الماضي أعلى بنحو 40 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2018.

وترجع الزيادة في حجم طلبات الرهن العقاري بشكل كبير إلى أن انخفاض معدلات الرهن العقاري يعزز إعادة تمويل السوق.

وشهدت معدلات الرهن العقاري هبوطاً في 3 من بين الأربعة أسابيع الماضية وتقف الآن عند أدنى مستوياتها منذ شهر سبتمبر/أيلول 2017.

وانخفض متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً إلى 4.06 بالمائة في الأسبوع الماضي مقابل 4.14 بالمائة بالأسبوع السابق له.

وذكر الاقتصادي بالجمعية "جول كان" أن الأسواق في الأسبوع الماضي تفاعلت مع النظرة الأكثر حذراً من بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب بيان المركزي الأمريكي.

ووفقاً للتقرير، فإن طلبات الرهن العقاري لشراء منزل تراجعت بنحو 1 بالمائة على أساس أسبوعي لكنها كانت 9 بالمائة أعلى على أساس سنوي.

وبالنسبة لنشاط إعادة التمويل، فإن الطلبات ارتفعت بنحو 3 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق له.

مباشر (اقتصاد)

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