الفالح: زيارة ولي العهد لكوريا ترسم ملامح شراكة استراتيجية عميقة

الرياض – مباشر: قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا والاتفاقيات التي تم توقيعها، تجسد العلاقة المتميزة والوثيقة بين البلدين، والتي ترسم ملامح شراكة استراتيجية عميقة ومتنوعة لدولتين عظيمتين وعضوين فاعلين في مجموعة العشرين.

وأضاف خالد الفالح، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الشراكة الوثيقة بين البلدين لم تقف عند تلبية معظم احتياج جمهورية كوريا من المنتجات البترولية والبتروكيميائية، بل امتدت لإرساء دعائم أمن الطاقة والازدهار الاقتصادي، والموارد البشرية، والتقنية، والاستدامة البيئية، والعمل المشترك بما يحقق الرخاء للشعبين.

وأكد الفالح، أن حضور ولي العهد ورئيس جمهورية لحفل تدشين مشروع توسعة مصفاة "إس أويل" يجسد حرص الدولتين على تعزيز الاستثمارات المشتركة؛ ويمثل ذلك الجهود المتضافرة بين أرامكو السعودية وإس أويل التي أصبحت واحدة من شركات صناعة النفط والبتروكيميائيات الرائدة عالميا.

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