محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: عزز الدولار الأمريكي من مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليواصل التعافي من أدنى مستوى في 3 أشهر وذلك عقب الكشف عن بيانات اقتصادية وبعد تصريحات مسؤولي الفيدرالي.

وبحسب بيانات اقتصادية، فإن طلبيات السلع المعمرة الأمريكية تراجعت في الشهر الماضي بعكس المتوقع فيما اتسع عجز الميزان التجاري السلعي الأمريكي بالفترة نفسها.

وكان جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي صرح أمس بأنه على الرغم من أن المزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي قد تبدأ في الظهور خلال البيانات الاقتصادية، إلا أن البنك لايزال يقيم ما إذا كان سيتم خفض معدلات الفائدة من عدمه.

وفي الأسبوع الماضي قرر المركزي الأمريكي تثبيت معدل الفائدة وفقاً للتوقعات عند مستوى يتراوح بين 2.25 بالمائة إلى 2.50 بالمائة.

وفي سياق منفصل، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس من أن أي ضربة عسكرية من إيران لأي شيء تابع للولايات المتحدة سوف يُقابل بقوة عظيمة وساحقة.

وفيما أظهرت البيانات الاقتصادية أمس هبوط ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 21 شهراً خلال يونيو/حزيران الجاري عند 121.5 نقطة.

وبحلول الساعة 1:08 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1354 دولار، كما زاد أمام الين بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة عند 107.67 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة عند 1.2666 دولار، كما صعدت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.3 بالمائة إلى 0.9780 فرنك.

وخلال تلك الفترة، زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.295.