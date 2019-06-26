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صور.. ولي العهد السعودي يلتقي رؤساء كبريات شركات كوريا الجنوبية

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مباشر: التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيول، برؤساء كبرى شركات كوريا الجنوبية.

والتقى ولي العهد كلا من رئيس مجلس إدارة مجموعة "إل جي" غو غوانغ مو، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كي" تشي تي أون، و نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي تشونغ كي سون، ورئيس شركة هيونداي للصناعات الثقيلة سام هيون كا.

وجرى خلال اللقاء، بحث فرص الاستثمارات المتبادلة لا سيما الفرص الواعدة في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية، كما تم تبادل الحديث حول آفاق التعاون والاستثمار في مجال البتروكيماويات والطاقة النظيفة والبيئة وتقنية البطاريات.

وناقش الجانبين نمو السوق السعودي وفرص الشراكة في مجالات الأجهزة الكهربائية المختلفة، وبحث فرص الاستثمارات المتبادلة وبخاصة الفرص الواعدة في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية.


حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وولي العهد بندر الرشيد.

وتأتي تلك اللقاءات على هامش  الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى جمهورية كوريا الجنوبية مساء أمس الثلاثاء. 

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