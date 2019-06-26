ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي الأمريكي مع قفزة الواردات

مباشر: اتسع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة بعكس تقديرات المحللين خلال الشهر الماضي، مع قفزة في الواردات الأمريكية

وكشف بيان صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن عجز ميزان السلع في أكبر اقتصاد بالعالم بلغ 74.5 مليار دولار خلال شهر مايو/آيار الماضي مقابل 70.9 مليار دولار المسجلة في الشهر السابق له.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يبلغ عجز الميزان التجاري السلعي الأمريكي 71.8 مليار دولار في الشهر الماضي.

وترجع الزيادة في عجز الميزان السلعي بالولايات المتحدة والبالغة 3.6 مليار دولار خلال شهر مايو/آيار إلى قفزة ملحوظة في قيمة الواردات الأمريكية من البضائع.

وبلغت صادرات السلع الأمريكية خلال الشهر الماضي 140.2 مليار دولار وهو أكثر بحوالي 4.1 مليار دولار عن أرقام شهر أبريل/نيسان السابق له.

في حين أن واردات الولايات المتحدة السعلية صعدت 7.8 مليار دولار خلال الشهر الماضي لتصل إلى 214.7 مليار دولار.

وبحلول الساعة 12:39 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة عند 1.1362 دولار.