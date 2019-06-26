السوق السعودي يرتفع للجلسة الثانية بسيولة 4.88 مليار ريال

الرياض – مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأخضر للجلسة الثانية؛ وسط ارتفاع لأغب القطاعات لا سيما البنوك والمواد الأساسية، فيما أغلق مؤشر السوق الموازي- نمو على تراجع.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق- تاسي التعاملات على ارتفاع نسبته 0.43 بالمائة، رابحا 37.20 نقطة، ليصل لمستوى 8687.09 نقطة.

وواصلت السيولة نشاطها بتعاملات اليوم لتبلغ 4.88 مليار ريال، مقارنة بـ 4.56 مليار ريال بجلسة الثلاثاء.

وبلغت كميات الأسهم المتداول عليها 177.39 مليون سهم، مقابل 155.95 مليون سهم بالجلسة الماضية.

وجاء ارتفاع المؤشر للجلسة الثانية مع ارتفاع أغلب القطاعات، والتي جاء على رأسها المرافق والمنافع العامة بنسبة 2.3 بالمائة، يليه الإعلام بنحو 2.2 بالمائة، ثم الخدمات التجارية بـ 1.2 بالمائة.

ودعمت مكاسب قطاعي البنوك والمواد الأساسية بنسبة 0.8 بالمائة و0.11 بالمائة على التوالي إغلاق المؤشر باللون الأخضر.

وكان سهم مصرف الراجحي الأنشط بالسيولة بقيمة 562.06 مليون ريال.

وسيطر صندوق جدوى ريت السعودية على التداولات بنحو 30.6 مليون سهم.

وفي المقابل، كان قطاع الاتصالات الأبرز بالتراجعات بخسائر نسبتها 1.5 بالمائة.

وتصدر سهم "ساب" مكاسب السوق بنسبة 3.5 بالمائة، فيما كان "الاتصالات" بمقدمة التراجعات بـ 2.1 بالمائة.

وعاد مؤشر السوق الموازي- نمو للتراجع بنهاية جلسة الأربعاء بنسبة 0.5 بالمائة، فاقدا 18.55 نقطة، تراجعت به لمستوى 3566 نقطة.

وبلغت قيم التداولات في الموازي 2.05 مليون ريال، مقابل 1.71 مليونا بالجلسة الماضية؛ من خلال التداول على 192.7 ألف سهم مقارنة بتداولات تمت على 114.08 ألف سهم بجلسة الثلاثاء.

وتأثر الموازي بخسائر سهم الصمعاني بنسبة 11.1 بالمائة، و"بحر العرب" بخسائر 7.9 بالمائة، فيما كان "باعظيم" المرتفع وحيدا بنحو 2.9 بالمائة.

واستحوذ سهم "بحر العرب" على التداولات في الموازي بسيولة قيمتها 1.89 مليون ريال، وبكميات 184.92 ألف سهم.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، تعاملات الثلاثاء باللون الأخضر، ليوقف سلسة تراجعات استمرت على مدار 4 جلسات، بعد أن عدل أوضاعه بنهاية الجلسة.

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