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"معادن" توقع تعديلاً لاتفاقية مشروع الألومنيوم المشترك مع "ألكوا"

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"معادن" توقع تعديلاً لاتفاقية مشروع الألومنيوم المشترك مع "ألكوا" "معادن" توقع تعديلاً لاتفاقية مشروع الألومنيوم المشترك مع "ألكوا"

الرياض- مباشر: أعلنت شركة التعدين العربية "معادن"، المدرجة بسوق الأسهم السعودي "تداول" عن تعديل توقيعها اتفاقية المشروع المشترك المعدلة مع شركة ألكوا كوربوريشن.

وتابعت الشركة في بيان لها نشر على "تداول" اليوم الأربعاء أنه سوف ينتج عن اتفاقية المشروع المشترك المعدلة، والمبرمة تنازل شركة ألكوا عن حصتها البالغة 25.1 بالمائة في شركة معادن للدرفلة ومصنع صفائح السيارات إلى الشركة وبدون مقابل مالي، كما سينتج عن هذه الاتفاقية إعفاء شركة ألكوا من الإلتزامات المستقبلية للمقرضين في شركة معادن للدرفلة .

وأشار البيان إلى أنه بموجب تلك الاتفاقية ستصبح نسبة ملكية الشركة في شركة معادن للدرفلة 100 بالمائة، وستحتفظ شركة ألكوا بحصتها التي تمثل نسبة 25.1 بالمائة في كل من: شركة معادن للألمنيوم، وشركة معادن للبوكاسيت والألومينا.

وستستمر شركة ألكوا في تقديم الخدمات الفنية لشركة معادن للدرفلة. 

كما ستستمر العلاقة التجارية بين الشريكين، والتي تشمل تقديم شركة ألكوا لخدمات دعم المبيعات والعمليات اللوجستية والخدمات الفنية لمنتجات شركة معادن للدرفلة في أسواق علب المشروبات في أمريكا الشمالية.

وأوضح بيان الشركة انه لا يترتب على هذه الصفقة أثر مالي جوهري على الشركة.

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