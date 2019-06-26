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وزير المالية السعودي: ندعم كل ما يمكن أن يحقق الازدهار للفلسطينيين

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وذكر الوزير، في كلمة له في المنامة اليوم الأربعاء، "أعتقد أن هذه فرصة كبيرة أن نرى التزاما دوليا لفلسطين في الازدهار وتوفير الفرص".

© flickr.com / abcdz2000

وأشار "فلسطين قضية مهمة بالنسبة لنا. إننا هنا مقتنعين بأن هذا النموذج هو النموذج السليم".

وتابع الوزير السعودي "سنواصل دعم الفلسطينيين وسنؤيد أي خطة اقتصادية تحقق لهم الازدهار"، مضيفا "فلسطين قضية مهمة جدا بالنسبة لنا ونحن داعم كبير منذ عقود".

وتابع "سندعم كل ما يمكن أن يحقق الازدهار في المنطقة".

وانطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني والأخير من "مؤتمر السلام من أجل الإزدهار" الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، في العاصمة البحرينية، المنامة.

وكان مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، أطلق سيلا من الوعود للفلسطينيين والمنطقة بشأن المستقبل والتنمية والازدهار. وقال، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، مساء أمس الثلاثاء، وأضاف كوشنر قائلا: "لنحول هذه المنطقة من ضحية إلى نموذج تقدم في العالم:. وتابع: "نعتقد أنه بإمكاننا مضاعفة إجمالي الناتج القومي للشعب الفلسطيني وتقليل الفقر بنسبة 50 بالمئة".

وقال صهر الرئيس الأمريكي دونالد إن "ترامب وأمريكا لم يتخليا عن الفلسطينيين"، مشيرا إلى أنه "لن يتحقق الازدهار للشعب الفلسطيني دون حل سياسي عادل للصراع". وأضاف كوشنر أن "القضايا السياسية لن تكون محل بحث في مؤتمر المنامة"، مؤكدا: "نحن نريد السلام للفلسطينيين والإسرائيليين".

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