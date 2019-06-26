طلبيات السلع الأمريكية المعمرة تتراجع بعكس التوقعات خلال مايو

مباشر: تراجعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بعكس توقعات استقرارها خلال الشهر الماضي، لكن استثمارات الشركات شهدت تعافياً.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن طلبيات السلع المعمرة انخفضت بنسبة 1.3 بالمائة خلال شهر مايو/آيار الماضي مقابل انخفاض 2.8 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبيات السلع المعمرة في أكبر اقتصاد حول العالم سوف تستقر خلال الشهر الماضي.

وتعتبر قراءة مايو/آيار بمثابة الهبوط الشهري الثالث خلال آخر 4 أشهر.

وفي إشارة على تعافي استثمارات الأعمال، أظهرت الطلبيات على السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات ارتفاعاً بنحو 0.4 بالمائة في شهر مايو/أيار الماضي، مقابل هبوط بلغت نسبته 1 بالمائة في الشهر السابق له.

وبالنسبة لطلبيات السلع المعمرة باستثناء النقل، فارتفعت بنحو 0.3 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة انخفاض 0.1 بالمائة في شهر أبريل/نيسان السابق له.

أما طللبيات السلع المعمرة باستبعاد الدقاع، فشهدت هبوطاً بنحو 0.6 بالمائة في شهر مايو/آيار بعد انخفاض 3.3 بالمائة في أبريل/نيسان.

ويأتي الهبوط في طلبيات السلع المعمرة مع تراجع 28.2 بالمائة في طلبيات الطائرات غير الدفاعية وقطع غيارها خلال الشهر الماضي إلى جانب هبوط بنحو 7.8 بالمائة و4.6 بالمائة في طلبيات السلع الرأسمالية الدفاعية وطلبيات معدات النقل على الترتيب.

وبحلول الساعة 12:34 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار مقابل اليورو عند مستوى 1.1365 دولار.