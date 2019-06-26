إيرادات "بلاك بيري" ترتفع بأكثر من التوقعات بالربع المالي الأول

مباشر: قلصت شركة "بلاك بيري" خسائرها في الربع الأول للعام المالي 2020، وحققت زيادة في الإيرادات بأكثر من التوقعات.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الكندية العاملة في قطاع التكنولوجيا والصادرة اليوم الأربعاء أنها سجلت صافي خسائر بقيمة 35 مليون دولار في الربع المالي الأول، وهو أقل من الخسائر بقيمة 60 مليون دولار في الربع المقارن من العام الماضي.

كما انخفضت خسائر الشركة التشغيلية في الفترة من فبراير/شباط وحتى مايو/آيار عند 36 مليون دولار، ومقابل 65 مليون دولار في نفس الفترة من 2018.

وفي فبراير/شباط أتمت "بلاك بيري" الاستحواذ على شركة "كلاينس" وهي شركة تعمل في التكنولوجيا وتتخذ من كاليفورنيا مقراً لها.

وعلى صعيد إيرادات "بلاك بيري" فزادت بنحو 16 بالمائة إلى 247 مليون دولار في الربع المالي المنتهي في مايو/آيار الماضي.

لكن الإيردات باستثناء البنود غير المتكررة سجلت صعوداً لنحو 267 مليون دولار بزيادة 24 بالمائة، متفوقة على التوقعات التي كانت تشير إلى 265 مليون دولار.