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مون: محادثات ثنائية لعقد قمة ثالثة بين ترامب وكيم

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مون: محادثات ثنائية لعقد قمة ثالثة بين ترامب وكيم مون: محادثات ثنائية لعقد قمة ثالثة بين ترامب وكيم

مباشر: عقدت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مناقشات حول عقد قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي دونالد وزعيم كيم جونغ أون.

وأكد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في استجابة مكتوبة على مجموعة أسئلة من وكالة أسشيوتيد برس و6 وكالات أخرى، اليوم الأربعاء، أن المحادثات من خلف الكواليس حول قمة ثنائية محتملة لا تزال جارية.

كما أن حواراً عبر قنوات متنوعة بين بيونغ يانغ وسول، وفقاً لرئيس كوريا الجنوبية.

وقال مون إن هناك بالفعل تقدماً كبيراً للغاية تم إحرازه في عملية السلام بشبه الجزيرة الكورية كما لا يزال يتم تحقيق تقدماً بوتيرة ثابتة.

وأضاف أن استئناف المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة سوف تنتقل إلى المستوة القادم.

وكانت المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ قد توقفت عقب فشل القمة الثانية بين ترامب وكيم في هانوي خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

وتابع: يجدر الإشارة إلى أن المحادثات خلف الكواليس قد سبقها التفاهم المتبادل حيال موقف كلا الجانبين المكتسب من قمة هانوي.

يذكر أن سنغافورة كانت شاهدة على أول قمة بين ترامب وكيم في شهر يونيو/حريزان من عام 2018 والتي ينظر إليها على أنها حدث تاريخي بعد التوصل لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

مباشر (اقتصاد)

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