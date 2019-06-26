الاستثمار السعودية: تسليم رخصتين لشركات كورية لبدء أعمالها في المملكة

الرياض – مباشر: قالت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، اليوم الأربعاء، إنها قامت بتسليم رخصتي استثمار لشركات كورية لبدء أعمالها في المملكة.

وجاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى الشراكة السعودي الكوري، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووكالة كوريا؛ لتشجيع التجارة والاستثمار وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها بن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية كوريا الجنوبية.

وشهد الملتقى، وفقا لبيان للهيئة اليوم، توقيع 15 مذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والكوري بين القطاع الخاص والعام.

وتضمنت مذكرات التفاهم عدداً من القطاعات الاستراتيجية المستهدفة في المملكة؛ مثل التمويل والإعلام والتصنيع والبناء والبتروكيماويات.

وشملت المذكرات عدداً من الشركات الكورية الكبرى مثل مؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية، ومستشفى جامعة سيؤول الوطنية وبنك كوريا الصناعي، وسامسونج بايوبس، إضافة إلى الشركة الكورية للكيماويات وشركة إس كاي للغاز، وشركة إس كاي العالمية للكيماويات، وبلومكس وماينوريتي، والمعهد الكوري لأبحاث معايير العلوم، وشركة بي كي للصمامات.

وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن ملتقى الشراكة السعودي الكوري المنعقد اليوم بين الجهات السعودية ونظيراتها الكورية الجنوبية يعزز الرصيد الكبير للعلاقة بين البلدين، والتاريخ الحافل من العلاقات المميزة بينهما.

وأضاف إبراهيم العمر، أن فرص التعاون بين الشركات من البلدين كبيرة وواعدة، لاسيما في ظل الرؤية السعودية الكورية 2030 التي تعزز من فرص استغلال الميزات التنافسية والفرص النوعية بين البلدين في عدد من المجالات والقطاعات المستهدفة.

وتضمن المؤتمر إعلان افتتاح مكتب تحقيق الرؤية في العاصمة الكورية سيؤول بنهاية الربع الأول من عام 2020، سعيًا نحو تعميق الشراكة السعودية الكورية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية السعودية الكورية 2030.

وسيتولى مكتب تحقيق الرؤية اكتشاف فرص تعاون أكبر بين البلدين على صعيد القطاع الخاص والعام.

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