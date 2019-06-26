أول تصريح لـ"كريستين لاجارد" من ورشة البحرين

مباشر: شاركت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، مع ممثلي مؤسسات مالية دولية أخرى ورشة العمل التي عقدت في المنامة يومي 25 و 26 يونيو 2019 تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".

وناقس الحضور أفضل السبل لتحسين النمو الاقتصادي ورفع إمكانات الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الضفة الغربية وغزة، استنادا إلى الدروس المستمدة من التجارب الدولية وبالتركيز على السبل الممكنة لتعزيز الإدماج الاقتصادي، وفقا لبيان صحفي.

وقالت لاجارد، في حديثها إن ورشة العمل تأتي في وقت حرج بالنسبة للمنطقة، وفي ظل الظروف المناسبة ومن خلال العمل معا، يمكن معالجة التحديات التي تواجه اقتصادات الشرق الأوسط ومما يقود إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وخلق الوظائف اللازمة لهم. ولكل طرف دور يؤديه في هذا الخصوص.

"وبالنسبة لفلسطين أكدت لاجارد أن إجراء السلطة الفلسطينية إصلاحات شاملة تركز على تمكين النمو وخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، واحتواء اختلالات المالية العامة، وضمان الاستقرار المالي.

وأضافت أنه على المانحين الدوليين والإقليميين زيادة دعمهم المالي لضمان الاستثمارات الصحيحة – الاستثمارات التي تعزز النمو وتدعم إصلاحات السلطة الفلسطينية وتساعد على تحقيق الاستقرار في غزة وتخلق وظائف جديدة.

وستكون تهيئة هذه الظروف المناسبة عاملا مساعدا على تنشيط اقتصاد الضفة الغربية وغزة، وكذلك اقتصاد المنطقة، على حد قولها.

ونوهت لاجارد بأن الصندوق على استعداد للعمل مع كل الأطراف من أجل المساهمة في تصميم السياسات التي تحقق أقصى المنافع الممكنة من الاستثمارات الجديدة في المنطقة.

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