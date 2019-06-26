محدث.. أسعار الذهب تتراجع 20 دولاراً عالمياً

مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها عالمياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 20 دولاراً، مع تراجع احتمالات خفض الفاائدة الفيدرالية وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.

وكان جيمس بولارد رئيس الفيدرالي في سانت لويس صرح أمس بأنه لا يدعم خفض معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع يوليو/تموز المقبل.

وذكر بولارد: "بالنسبة للوضع الحالي لا أفضل خفض معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية في يوليو/ تموز المقبل..لا أعتقد أنه يتعين علينا اتخاذ إجراءات قوية بشأن الفائدة".

كما صرح رئيس الفيدرالي جيروم باول بالأمس بأن المركزي الأمريكي يقيم الآن ما إذا كان سيتم خفض معدلات الفائدة نظراً لحالات عدم اليقين الاقتصادي، في إشارة إلى أن خفض معدل الفائدة في الاجتماع المقبل ليس أمراً محسوماً حتى الآن.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مبيعات السلع المعمرة الأمريكية والميزان التجاري.

وبحلول الساعة 11:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 9.60 دولار ليصل إلى 1409.10 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4 بالمائة أو ما يعادل 19.78 دولار عند 1403.66 دولار للأوقية بحلول الساعة 11:56 صباحاً بتوقيت جرينتش.

وخلال هذه الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 96.27.