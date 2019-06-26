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السعودية تتعاون مع كوريا الجنوبية لتأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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السعودية تتعاون مع كوريا الجنوبية لتأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية تتعاون مع كوريا الجنوبية لتأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرياض- مباشر: وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة- منشآت توقع مذكرة تفاهم مع البنك الصناعي الكوري لتأسيس وتشغيل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقالت "منشآت"، على موقع التواصل- تويتر، إن مذكرة التفاهم تقدم لرجال الأعمال من البلدين الفرصة للتعرف على فرص التعاون الممكنة في مجالات ريادة الأعمال، واستعراض الفرص الاستثمارية في المملكة وتحفيز المستثمرين الكوريين على الدخول والاستثمار في السوق السعودي.

وجاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى جمهورية كوريا الجنوبية مساء أمس الثلاثاء.

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