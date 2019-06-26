بولارد: تلقيت عرضاً لشغل مقعد في مجلس محافظي الفيدرالي

مباشر: قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إنه تلقى مناقشات استكشافية من البيت الأبيض لشغل مقعد في مجلس المحافظين في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف جيمس بولارد في تصريحات لوكالة "بلومبرج" اليوم الأربعاء "أنا سعيد في وظيفتي الحالية، أحب مجلس المديرين في بنك سانت لويس، وأنا بالفعل في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أعتقد أننا في حالة جيدة".

وكافح ترامب من أجل العثور على مرشح لعضوية مجلس المحافظين في بنك الاحتياطي الفيدرالي ويكون مقبول بالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ الذي يصوت بشأن ما إذا كان سيتم التقدم بهم من خلال اللجنة.

وقد يبدو أن بولارد مرشح ملائم بالنسبة لإدارة ترامب، فهو يرى أن ضرائب ترامب والسياسات النقدية قد تؤدي إلى طفرة في إنفاق الاستثمار، كما أن كان داعماً قوياً على مدار سنوات لمعدلات الفائدة المنخفضة.

وتابع جيمس بولارد: "أعتقد أن ذلك النوع من المناقشات هو استكشافي بطبيعة الحال..وبوضح هي لم تمتد إلى ما هو أكثر من ذلك".

يذكر أن مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي مكون من 7 أعضاء بقيادة رئيس المجلس جيروم باول، لكن هناك مقعدين شاغرين حتى الآن.