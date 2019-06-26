"كهرباء السعودية" يقفز لأعلى مستوياته بـ10 أشهر..بعد ارتفاعه الثالث

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: شهد سهم الشركة السعودية للكهرباء، ارتفاعا ملحوظا خلال جلسة اليوم الأربعاء، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، ويقفز لأعلى مستوياته بأكثر من 10 أشهر.

وارتفع السهم 2.07 بالمائة بحلول الساعة 2:10 بتوقيت السعودية، ليقفز إلى مستوى 18.76 ريال، وهو أعلى مستوى للسهم منذ 5 أغسطس / آب 2018.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 3.24 مليون سهم بلغت قيمتها نحو 60 مليون ريال، من خلال 1.14 ألف صفقة.

وصعد السهم بقطاع المرافق العامة نحو 1.84 بالمائة، في تلك الأثناء، تصدر بها القطاعات الرابحة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأخضر، في هذه الأثناء، بارتفاع نسبته 0.64 بالمائة، مضيفا حوالي 55 نقطة، ليصل إلى مستوى 8,704.92 نقطة.

واستعرضت الشركة، في تقرير لها اليوم الأربعاء، حزمة من الخِدْمات الجديدة التي، أطلقتها بالفترة الأخيرة، بهدف توظف التقنيات الحديثة لتقديم خدمة كهربائية عالية الموثوقية.

وأكدت الشركة، في وقت سابق أن خدمة "برق" التي أطلقتها خلال شهر مايو/ أيار الماضي لإيصال الكهرباء خلال 9 أيام فقط موجهة للمشتركين الجدد.

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