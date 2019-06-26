"نيوم" السعودية تعين شركة "أيكوم" مستشاراً لإدارة جزء من المشروع

الرياض – مباشر: قالت شركة نيوم السعودية التي تشيد منطقة اقتصادية عملاقة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إنها عينت شركة أيكوم مستشارا إداريا لجزء من مشروع خليج نيوم، أول منطقة حضرية يجري تطويرها في المدينة الاقتصادية.

وأضافت الشركة، وفقا لرويترز، أنها ستبدأ هذا العام في بناء مشروع خليج نيوم، الذي سيجري تشييده على أكثر من مرحلة.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، مساء الثلاثاء، افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة "شرما" بشمال المملكة.

ووافق المجلس التأسيسي لمشروع نيوم، في يناير/كانون الثاني الماضي، على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة "خليج نيوم"، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها.

ووجه بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من العام الجاري 2019.

وأطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مشروع مدينة نيوم، والذي تصل استثماراته نصف تريليون دولار؛ بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الوظائف في مسعى لتقليص اعتماد المملكة على النفط.

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