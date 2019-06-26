نائبة كويتية تهاجم الوافدين بسبب الخدمات الصحية

وطالبت النائبة الكويتية بتخصيص مستشفيات خاصة للوافدين، من أجل أن يحصل المواطنون الكويتيون على خدمة صحية جيدة، حسبما ذكر موقع "القبس" الكويتي.

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وقالت الهاشم:

"المستشفى الأميري الجديد تحفة فنية وسوف يتآكل بسبب زحمة الوافدين، ويجب تخصيص مستشفيات في الفروانية أو جليب الشيوخ للوافدين، وآن الاوان أن يستمتع الكويتي بخدماته الطبية".

وزعمت النائبة الكويتية الإمساك بأحد الوافدين أثناء محاولة سفره، حاملا أدوية بقيمة 180 ألف دينار كويتي.

ورد وزير الصحة الكويتي باسل الصباح على الهاشم، قائلا:

"وزارة الصحة تقوم بتنظيم العمل بشكل أفضل وكان فيه زيادة رسوم في الفترة الأخيرة، وبشأن تهريب الأدوية لدولة شقيقة تم نفيه لأنه موضوع قديم وكان قبل 3 سنوات، وما نقوم به الآن هو الوصفة الإلكترونية وقطعنا شوط فيها وستكون ضمن الخطة الجديدة".

وأشار الوزير إلى أنه يجري العمل حاليا على زيادة الرسوم في مستشفى الولادة، والأجنحة الخاص، كما سيتم افتتاح 3 أجنحة جديدة قريبا.