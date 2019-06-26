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كالبيش كيناريوالا : قرية "جميرا سيركل" تقدم حلولاً سكنية راقية

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كالبيش كيناريوالا : قرية "جميرا سيركل" تقدم حلولاً سكنية راقية كالبيش كيناريوالا : قرية "جميرا سيركل" تقدم حلولاً سكنية راقية

حققت قرية "جميرا سيركل" في دبي نجاحاً لافتاً جذب اهتمام المستثمرين والمطورين وملاك ومستأجري العقارات السكنية، بعد تمكنها من تقديم مجموعة كبيرة من المجمعات السكنية الراقية المصممة وفقاً لأحدث معايير البناء العالمية، والتي وفرت للقاطنين فيها تجربة سكنية فريدة وحياة لا نظير لها.

وتعتمد قرية "جميرا سيركل" في بناء المجتمعات السكنية؛ على تلبية الاحتياجات العائلية المتنوعة، بما فيها تصميم المساحات السكنية بشكل جمالي مريح، وتوفير كل الخدمات الفاخرة التي تقود إلى انخراط السكان بجملة من الفعاليات التي تضمن توفير أسلوب حياة صحي في ظل محيط آمن لأفراد الأسرة كافة. 

وشَّدد كالبيش كيناريوالا، مؤسس ورئيس مجموعة بانثيون، على هدف المجموعة المركزي القائم على توفير تجربة سكنية مميزة للسكان الحاليين والمستقبليين. وقال: "إن عقاراتنا تقوم على تصاميم مميزة تراعي متطلبات العملاء كل على حدا، ما يجعل كل مسكن ذو هوية خاصة متجانسة مع رغبات المستأجر أو المالك".

وتمتلك بانثيون للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة بانثيون، حالياً مشروعين في قرية "جميرا سيركل"، يحمل الأول منها اسم "بانثيون بوليفارد" وهو مبنى من خمسة طوابق يضم 157 شقة وخمس وحدات تجارية باهرة التصاميم. أما المشروع الثاني "بانثيون إيليزيه" فهو مجموعة من 268 وحدة سكنية ومحلات تجارية فخمة اقتصادية الأسعار، ومن المتوقع أن تُنجز في الربع الأخير من العام المقبل.

ويُعَّد موقع قرية "جميرا سيركل"؛ عامل جذب مركزي وراء رغبة الأفراد بالاستثمار في هذه المشاريع، إذ يقع على طريق الشيخ محمد بن زايد بين شارع حصة وطريق الخيل، وهو موقع متاح وسلس للكثير من المناطق المجاورة. كما أن المساكن والمحلات التجارية في القرية أكبر بنحو 15 إلى 20 في المائة من نظيراتها المجاورة، إضافة لذلك فإن إيجارات وأثمان الشقق أقل كلفة، وأكثر توفيراً، مقارنة بأسعار المنازل والشقق الأخرى في المنطقة، ومن المتوقع أن يكون حوالي 3408 مساكن جاهزة للسكن بحلول نهاية هذا العام.

وتمتاز مساكن "جميرا سيركل"، بتقديم خدمات سكنية صحية ومتكاملة لقاطنيها، وبدأ الاهتمام بنشاطاتها العمرانية يتعاظم من قبل المستثمرين والطامحين بالحصول على سكن متميز، ولن يطول الوقت حتى يكون الاستثمار في القرية من أفضل الاستثمارات العقارية في دبي.

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