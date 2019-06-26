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السعودية تحظر دخول المقيمين إلى مكة... ماذا يحدث في المملكة

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السعودية تحظر دخول المقيمين إلى مكة... ماذا يحدث في المملكة السعودية تحظر دخول المقيمين إلى مكة... ماذا يحدث في المملكة

وبحسب صحيفة "عكاظ" ، فإن قرار المنع سيبدأ اعتبارا من 25 شوال (29 يونيو/حزيران)  وحتى 10 ذي الحجة (12 أغسطس/ آب).

​ووفقا للصحيفة، يأتي قرار المنع في كل عام على منافذ مكة، ويشمل وسائل المواصلات من مركبات وحافلات وشاحنات، فيما يدخل القطار لأول مرة ضمن وسائل الوصول لمكة المكرمة.

وأوضحت الإمارة على حسابها الرسمي على "تويتر" أن ذلك يأتي ذلك استنادا إلى الأمر السامي رقم 7944/م/ب، بتاريخ 6/11/1427 المتضمن منع المقيمين من الدخول إلى مكة المكرمة اعتبارا من الخامس والعشرين من شهر شوال من كل عام، ما عدا المقيمين بالعاصمة المقدسة أو من لديهم أعمال بها خلال موسم الحج، شرط حصولهم على تصاريح تنقل من جهات الاختصاص.

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