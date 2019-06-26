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"الشهيد الملازم مصطفى محمد عثمان"...تصدى لإرهابي يرتدي حزام ناسف وقتل إثنين أخرين في هجوم على كمين في العريش

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"الشهيد الملازم مصطفى محمد عثمان"...تصدى لإرهابي يرتدي حزام ناسف وقتل إثنين أخرين في هجوم على كمين في العريش "الشهيد الملازم مصطفى محمد عثمان"...تصدى لإرهابي يرتدي حزام ناسف وقتل إثنين أخرين في هجوم على كمين في العريش

اعداد محمد بشاري

أعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم، مهاجمة مجموعة من العناصر الإرهابية منطقة لمرتكزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش شمال سيناء، وتصدت لها القوات.

وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابين، انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله، وعثر بحوزتهم على أحزمة ناسفة وأسلحة آلية وقنابل يدوية، وطاردت القوات العناصر الإرهابية، واتخذت الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وقالت مصادر إن الشهيد الملازم أول مصطفى محمد عثمان تصدى لإرهابي يرتدي "حزام ناسف"، قبل أن يفجر نفسه في القوات والمدنيين، وقتل اثنين آخرين، وأجبر الباقين على الهروب، فيما تمشط قوات الأمن المكان.

وأضافت المصادر، أنَّ الشهيد من محافظة أسيوط، وهو نجل محمد سيد عثمان لواء شرطة بالمعاش، وتخرج من كلية الشرطة عام 2015، وتزوج عام 2017، ورزق بطفل عمره سنة.

الموجز

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