المركزي الإيرلندي يغرم "جي.بي.مورجان" 1.6 مليون يورو

مباشر: قرر البنك المركزي في أيرلندا فرض غرامة قدرها 1.6 مليون يورو على بنك "جي.بي.مورجان" بسبب الإخفاقات التنظيمية الخطيرة في صندوق دبلن.

وتأتي الغرامة على وحدة من البنك الأمريكي يدعى خدمات إدارة "جي.بي.مورجان" (أيرلندا) عقب التحقيق في الاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة إدارة الصندوق.

وقال المركزي الإيرلندي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن الغرامة المناسبة كانت تبلغ 2.286 مليون يورو لكن تم تخفيضها بنسبة 30 بالمائة بما يتماشى مع نظام خصم التسوية المنصوص عليه في لائحة العقوبات الإدارية التابعة للبنك.

وذكر البنك خلال البيان أن مؤسسة "جي.بي.مورجان" الفرعية أقرت بأربع مخالفات تنظيمية في الفترة بين يوليو/تموز 2013 ويونيو/حريزان 2016.

وتوصل التحقيق الذي أجراه المركزي الأيرلندي إلى وجود أوجه قصور خطيرة في سياق التعاقد الخارجي للمؤسسة بما في ذلك عدم الحصول على موافقة مسبقة من البنك للاستعانة بمصادر خارجية في إدارة أنشطة الصندوق.

ومن بين أوجه القصور الأخرى كان عدم وجود أنظمة تحكم مناسبة لضمان تلبية متطلبات الاستعانة بمصادر خارجية من البنك المركزي لمسؤولي الصندوق، بحسب البيان.