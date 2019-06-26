بالفيديو والصور...ولي العهد السعودي يدشن توسعة مصفاة "أس أويل"

مباشر: دشن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز توسعة مصفاة النفط "إس - أويل"، بقيمة 4.2 مليار دولار.

وتعد المصفاة ثالث أكبر مصافي النفط الكورية، والتي تملكها بالكامل شركة "أرامكو"، وستحول المرحلة الثانية من توسعة المصفاة الزيت الخام مباشرة إلى مواد كيميائية.

وقالت شركة أرامكو السعودية في بيان لها اليوم الأربعاء إنها وقعت 12 اتفاقية مع شركاء كوريين جنوبيين بمليارات الدولارات في إطار إستراتيجية بعيدة المدى لنمو أنشطة المنبع والتنوع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيدشن توسعة مصفاة النفط "إس-أويل" بقيمة 4.2 مليار دولار.

وذكر الديوان الملكي السعودي، مساء يوم الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، توجه إلى جمهورية كوريا الجنوبية في زيارة رسمية.

وتعد السعودية -وهي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في المنطقة العربية والمصدر الأول للنفط الخام لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.

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