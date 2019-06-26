وزير خارجية روسيا: الحوار هو الحل الوحيد للخلافات بالمنطقة

أبوظبي - مباشر: قال سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات في الشرق الأوسط

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية الإماراتي، أضاف وزير الخارجية الروسي، أن بلاده تتواصل مع واشنطن بشأن الأزمة السورية وحريصون على وحدة واستقلال سوريا.

وأكد لافروف على أنه يمكن حل الخلاف بين واشنطن وطهران من خلال الحوار.

وخلال المؤتمر أكدوا الجانبان بحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الشراكة.

وذلك عقب تهديدات متتالية لناقلات النفط على مضيق هرمز والذي يعد من أهم الممرات للملاحة الدولية، كان آخرها هجمات على سفن شحن نفطية في خليج عمان وهو بحر يربط بحر العرب بمضيق هرمز والخليج العربي، بالقرب من سواحل عُمان وباكستان وإيران والإمارات العربية المتحدة.

وخلال مايو/ أيَّار الماضي، تعرضت أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات في خليج عمان.

وأعقب ذلك ما قاله وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، عن تفاصيل تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم تخريبي، في المياه الإقليمية لدولة الإمارات.

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