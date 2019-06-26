الشورى السعودي يقر تعديلات بنظام الامتياز التجاري والشركات المهنية

الرياض – مباشر: ترأس نائب رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله المعطاني، الجلسة العادية الخمسين التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء.

ووافق المجلس، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على تعديل عدد من المواد الواردة في "مشروع نظام الشركات المهنية"، الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (3/10) وتاريخ 25 ربيع الأول 1440هـ.

ووافق مجلس الشورى على إضافة مادة جديدة وتعديل عدد من مواد مشروع نظام الامتياز التجاري، الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (32/121) وتاريخ 20 رجب 1440هـ

وتمسك المجلس بقراره السابق رقم 4/12 وتاريخ 23 ربيع الأول 1439هـ بشأن الموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية.

وجاء ذلك بعد مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17).

وتمت التعديلات بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، محمد أبو ساق.

ترشيحات:

أرامكو السعودية توقع مذكرة تفاهم مع "هيونداي" للتعاون بالطاقة الهيدروجينية

أرامكو و"إس.أويل" الكورية توقعان مذكرة لإنشاء وحدة تكسير بـ6مليارات دولار

مسح..8 مليارات دولار التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية بـ2019

ولي العهد السعودي:"لدينا تجربة رائعة مع كوريا الجنوبية نريد تكرارها"

أرامكو السعودية توقع 12 اتفاقية مع كبرى شركات كوريا الجنوبية

بالصور.. ولي العهد السعودي يصل كوريا الجنوبية في زيارة رسمية

السعودية تعلن افتتاح مطار خليج نيوم

"القدية للاستثمار" تعلن عن 5 مناطق تطويرية بمعايير عالمية

1431 منشأة بالقطاع الخاص السعودي تطرح فرصاً تدريبية للطلاب

"برنامج إيجار" يعرض شروط العقد الموحد للقطاع التجاري بالسعودية