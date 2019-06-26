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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على نقاط أمنية في شمال سيناء

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وقالت الخارجية الإماراتية في بيان لها إن الإمارات تستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب.

© AP Photo / Amr Nabil

وأكد الخارجية الإماراتية الدعم القوي لمصر وتضامنها مع والشعب المصري في مواجهة العنف والتطرف.

ودعت الخارجية الإماراتية في بيانها المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة "هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم واجتثاثها من جذورها".

وشددت الخارجية على أن "مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماماً مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية".

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة.    

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