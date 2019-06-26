أبو شقة: الثورة أنقذت مصر من المخططات الإرهابية وحفظت البلاد من الانهيار

كتب- نرمين عشرة ومحمود عبد المنعم :

يحتفل حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، خلال الأسبوع المقبل، بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو في مقر الحزب الرئيسي للوفد في الدقي، بحضور قيادات الوفد وكبار الشخصيات العامة.

وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن صالون الوفد الثقافي سوف ينظم ندوة كبرى تحت عنوان "30 يونيو.. 6 سنوات من الحصاد" يتحدث خلالها عدد من الشخصيات العامة عن نتائج ثورة 30 يونيو المثمرة خلال الست سنوات ودورها في إنعاش الحياة السياسية والثقافية ووضع مصر على



الخريطة الدولية، وبث الطمأنينة...