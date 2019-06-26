وقف رئيس إدارة المراسم الأمريكية عن العمل قبيل قمة الـ20

مباشر: أفادت تقارير صحفية أن رئيس إدارة المراسم في وزارة الخارجية الأمريكية تم وقفه عن العمل قبيل اجتماعات قمة العشرين، وذلك وسط تحقيقات بشأن مزاعم متعلقة بالتمييز والتحرش.

ونقلت محطة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن مصادر مطلعة عن الأمر، اليوم الأربعاء، أن موظفين داخل مكتب إدارة المراسم نما إلى علمهم أن السفير "شون لولر" تم وقفه عن العمل إلى آجل غير مسمى في انتظار نتائج التحقيقات.

وفيما صرح موظف آخر أن "لولر" أخبر وزير الخارجية أنه كان يخطط للتقدم باستقالته إلى الرئيس دونالد ترامب بعد قمة الـ20 التي ستبدأ يوم الجمعة في اليابان.

ولولر هو مسئول سياسي معين من جانب ترامب في سبتمبر/آيلول 2017، وحصل على رتبة سفير.

وأكد المسؤولون أن ماري كيت فيشر مساعدة رئيس مكتب المراسم ستسافر بدلاً من لولر إلى قمة الـ20.

ولولر مسؤول عن ضمان الآداب الدبلوماسية والإشراف على تنفيذ اجتماعات دبلوماسية رفيعة المستوى، مثل الاجتماعات الثنائية مع الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس ووزير الخارجية.