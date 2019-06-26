صور.. أبرز فعاليات ورشة "السلام من أجل الازدهار" بالبحرين

مباشر: حضر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء والتي انطلقت أمس الثلاثاء في المنامة عاصمة البحرين.

وخلال الجلسة الافتتاحية لورشة السلام من أجل الازدهار، تجمع قادة الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الاستراتيجيات وتحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت المملكة البحرينية أنها ستستضيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" بالمنامة وستمتد إلى يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو الجاري.

وذكر ولي عهد المملكة البحرينية سلمان بن حمد آل خليفة ، أن ورشة "السلام من أجل الازدهار" فرصة حيوية لخلق مبادرات لتحفيز الاستثمارات الاقتصادية في المنطقة.

ترشيحات:

مسؤول بحريني: الورشة الاقتصادية تسهم في تحسين وضع معيشة الفلسطينيين

ولي عهد البحرين:"ورشة السلام" فرصة لخلق مبادرات لتحفيز الاستثمارات الاقتصادية

إنفوجراف..السعودية تشارك بورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" بالبحرين