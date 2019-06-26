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400 مخبز مهدد بالاغلاق لتراجع النمط الاستهلاكي وتراجع الهدر

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400 مخبز مهدد بالاغلاق لتراجع النمط الاستهلاكي وتراجع الهدر 400 مخبز مهدد بالاغلاق لتراجع النمط الاستهلاكي وتراجع الهدر

جى بي سي نيوز  : - قال نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي ، أن معدل استهلاك الطحين المستخدم في المخابز بجميع انواعها تراجع بما يقارب 35 %منذ بدايه اعادة توزيع دعم الخبز بشكل مباشر الى المستحقين .

وعزا الحموي تراجع الاستهلاك الى عدة عوامل ابرزها ضبط الهدر بنسب تتراوح من 10-15 %وتغير نمط الاستهلاك لدى المستهلكين بما يقارب 20 %والعمل على تخفيض كميات الشراء بالاضافة الى قيام مطاعم كثيرة بصناعة الخبز في مطاعهم باستخدام الطحين الزيرو لعدم وجود فرق كبير ما بينه وبين الاسعار التي تباع في المخابز العادية .

وأكد الحموي ، ان نتيجة هذه العوامل دفعت ما يقارب 400 مخبز في مختلف مناطق المملكة الى الاغلاق وعرض المخابز للبيع لانخفاض هامش الارباح وعدم توافقها مع ارتفاع الكلف التشغيلية والمتمثلة بارتفاع الايجارات نظرا للمساحات وارتفاع كلف العمالة ، مبينا ان هوامش الارباح انخفض بحيث انها اصبحت غير مجديه للاستمرار لمعظم المخابز الصغيرة والمتوسطة .

وبين الحموي أن النقابة تعمل وبشكل مستمر على ايجاد حلول لتخفيف من الكلف التشغيلية للمخابز بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مشيرا الى ان اعداد المخابز في المملكة في انخفاض ، مبينا ان استمرار الانخفاض قد يدفع الى وجود تقديم هذه الخدمة وخاصة في المناطق البعيدة  ، وفق الرأي . 

ويشار الى ان السابقة قامت بتحرير الخبز وتوجية بدل الدعم نقدي للمستهلكين لوقف الهدر الناتج عن سوء الاستخدام لهذه المادة الحساسة بعد وضع تسعيرة لها كل ثلاثة شهور من خلال شمول كل مواطن يقل دخله عن 1200 دينار وذلك ضمن برنامج الامان الاجتماعي والذي حدد بـ 171 مليون دينار لكل من مادة الخبز وبدل ضرائب على السلع. ويبلغ استهلاك المملكة من الطحين المدعوم حوالي 6.669 ألف طن سنويا، أي ما يعادل 8.55 ألف طن شهريا.

جي بي سي نيوز

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