أرامكو السعودية توقع مذكرة تفاهم مع "هيونداي" للتعاون بالطاقة الهيدروجينية

مباشر: أعلنت شركة هيونداي موتور - كبرى شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية - اليوم الأربعاء، عن توقعيها لاتفاق أولي مع شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو، للتعاون في مجال الطاقة الهيدروجينية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيونداي موتور "تشونغ إيسون" وفقاً لما جاء بوكالة الأنباء الكورية، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع أحمد عبد الله السعدي نائب الرئيس الأول للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، سعيا لتحقيق شراكة استراتيجية في مجال الطاقة الهيدروجينية والمواد غير المعدنية المتقدمة وتكنولوجيا المستقبل.

وقال "تشونغ"، وفقا للوكالة الرسمية الكورية إن "التعاون بين هيونداي وأرامكو السعودية سيسرع من التقدم نحو مجتمع يعمل بالهيدروجين من خلال تسهيل بناء بنية تحتية قوية لاستخدام الهيدروجين والسيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني."

وبموجب الشراكة، ستتعاون الشركتان في خلق بنية تحتية لشحن الهيدروجين في كوريا الجنوبية وتزويد السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني في المملكة العربية السعودية.

وتأتي توقيع تلك الاتفاقية على هامش زيارة ولي العهد السعودي ، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى كوريا الجنوبية.

وشهدت العاصمة الكورية الجنوبية سيؤل اليوم الأربعاء، عقد ملتقى الشراكة السعودي الكوري الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة من الجانبين.

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