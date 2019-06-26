السيسي يتوجه إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يغادر اليوم متوجهًا إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وقال راضي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان ومشاركته في القمة تأتي تلبية لدعوة شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن ارئيس السيسي سيركز خلال الزيارة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية.

وأوضح السفير بسام راضي، أن الرئيس يؤكد خلال الزيارة على أهمية تقديم المساندة الفعالة لدعم الدول النامية في تحقيق التنمية، لافتًا إلى أن برنامج الزيارة يتضمن عقد قمة مع رئيس وزراء اليابان