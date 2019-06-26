أخبار عاجلة

وزير الخزانة الأمريكي: اكتمال الاتفاق التجاري مع الصين بنسبة 90% -
وقف رئيس إدارة المراسم الأمريكية عن العمل قبيل قمة الـ20 -
صور.. أبرز فعاليات ورشة "السلام من أجل الازدهار" بالبحرين -
"أنصار الله" تعلن عن أسلحة جديدة تمثل تحولا مهما في تاريخ العسكرية اليمنية -
الأخبار- عاجل: مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا والإمارات -
الأخبار - مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: المجتمع الدولي يجب أن يتعامل مع حقوق ضحايا الإرهاب -
الأخبار - السفير بسام راضي: الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى اليابان للمشاركة في قمة الـ 20 -
توقعات الجماهير لمباراة مصر والكونغو -
400 مخبز مهدد بالاغلاق لتراجع النمط الاستهلاكي وتراجع الهدر -
أول تعليق من ''أنصار الله'' على إعلان القبض على أمير "داعش" في اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. الموجز

السيسي يتوجه إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين

Google+ Print
السيسي يتوجه إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين السيسي يتوجه إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح ، يغادر اليوم متوجهًا إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وقال راضي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان ومشاركته في القمة تأتي تلبية لدعوة شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن ارئيس السيسي سيركز خلال الزيارة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية.

وأوضح السفير بسام راضي، أن الرئيس يؤكد خلال الزيارة على أهمية تقديم المساندة الفعالة لدعم الدول النامية في تحقيق التنمية، لافتًا إلى أن برنامج الزيارة يتضمن عقد قمة مع رئيس وزراء اليابان

الموجز

مواضيع متعلقة
الأخبار - السفير بسام راضي: الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى اليابان للمشاركة في قمة الـ 20

الأخبار - السفير بسام راضي: الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى اليابان للمشاركة في قمة الـ 20

السيسي يتوجه إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين

السيسي يتوجه إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين

رئيس إسرائيل يشكر السيسي لـ"التزامه بالسلام" ولتعزيته في وفاة زوجته

رئيس إسرائيل يشكر السيسي لـ"التزامه بالسلام" ولتعزيته في وفاة زوجته

تفاصيل لقاءات السيسي برئيس غانا ومفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة

تفاصيل لقاءات السيسي برئيس غانا ومفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة