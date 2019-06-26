26 % زيادة في أعداد الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز

الرياض- مباشر: سجل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام خلال شهر مايو الماضي ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة بواقع 746,401 حاوية، بنسبة زيادة بلغت 26.52 بالمائة، بحسب المؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

وحقق الميناء نموًا في عمليات المناولة خلال الربع الأول من العام 2019م، عبر تسجيله زيادة في إجمالي البضائع المناولة بواقع 9 ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 24.3 بالمائة.

وبلغ عدد الحاويات 418 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 13.5 بالمائة وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018.

واستقبلت محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مؤخرًا، أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية، عبر السفينة العملاقة التي يبلغ طولها 400 متر و 59 متر عرضًا وبطاقة استيعابية تصل إلى 21300 حاوية نمطية، بالإضافة إلى عمق يصل إلى 16 مترًا، وذلك في رحلتها الأولى منذ تدشينها بداية العام 2019م.

وسجل الميناء مرور شهر تاريخي (مايو 2019) يضاف لسجله الحافل بالإنجازات، حيث استقبل فيه سفنًا عملاقة يصل طولها إلى 400 متر وعمقها إلى 16 مترًا وبحمولة تصل إلى 19 ألف حاوية قياسية والتي كان آخرها سفينة الصين العالمية الضخمة.

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