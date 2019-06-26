لجنة بمجلس الشيوخ تصوت لاعتبار "هواوي" خطراً على الأمن الأمريكي

مباشر: صوت أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي لصالح اعتبار شركة "هواوي" الصينية خطراً أمنياً على الولايات المتحدة.

وصوتت لجنة العلاقات الأجنبية داخل مجلس الشيوخ على قرار اعتبار شركة "هواوي" و"زد.تي.أي" الصينيتان على أنهما تهدان الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.

ودعا الإجراء-الذي يمضي قدما للحصول على مزيد من الأصوات-إلى مزيد من الضغط للحلفاء لتفادي معدات الشبكات للشركات.

وصرح كوري غاردنر جمهوري وعضو في لجنة العلاقات الخارجية بأن منتجات "هواوي" و"زد.تي.أي" ليست آمنة للولايات المتحدة أو أي من حلفائها حول العالم.

وناشد غارندر كافة حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وباقي أنحاء العالم الاستماع إليهم بوضوح.

وجاء في نص القرار أن ألمانيا والدول الأخرى "هم ضد النصيحة القوية من الولايات المتحدة"، كما أنهم يتجهوا نحو بناء شبكات إنترنت الجيل الخامس التي تقدمها الشركة.

وتابع: "عاندت ألمانيا محاولات الولايات المتحدة لإقناعها بالتصويت ضد هواوي وتخطط بدلاً من ذلك لتشديد الإجراءات والإشراف على كل التجار".

وأوضح قرار مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة تفكر في كافة التدابير الضرورية للحد من المخاطر تجاه الحكومة الأمريكية أو الجهات العسكرية التي تستخدم شبكات الإنترنت التي تخترقها "هواوي" أو "زد.تي.أي".

ويأتي القرار الأمريكي قبل أيام من اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني، حيث تتجه الأنظار إلى اليابان لمراقبة ما إذا كان سيسفر ذلك اللقاء عن توافق تجاري أم لا.

وفي مايو/آيار الماضي أدرجت الولايات المتحدة "هواوي" بقائمة الشركات التي تمثل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.