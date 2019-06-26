السعودية للكهرباء تستعرض 3 خدمات أطلقتها مؤخراً

الرياض ـ مباشر: أطلقت الشركة السعودية للكهرباء حزمة من الخِدْمات الجديدة التي توظف التقنيات الحديثة في سبيل تقديم خدمة كهربائية عالية الموثوقية وبأدنى قدر من الانتظار.

وكشفت الشركة في تقرير لها، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن من أبرز الخِدْمات التي تم إطلاقها: خدمة حسابي، وخدمة برق، والفاتورة الثابتة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لتحسين وتطوير خدماتها.

وأشار التقرير إلى أن الشركة راعت في التصميم الجديد للفاتورة تسهيل قراءتها وذلك بإبراز البيانات والأرقام الأكثر أهمية للمشترك، وخاصة كمية الاستهلاك، التي يترتب عليها القيمة المطلوب سدادها.

وأطلقت الشركة خدمة "حسابي" التي تقدم من خلالها أفضل مستويات الخدمة الكهربائية وصولًا إلى المستفيد الفعلي من الخدمة، إذ تشمل خدمة "حسابي" فئات المشتركين كافة.

وأشارت الشركة إلى أن من فوائد خدمة "حسابي" العديدة، حفظ حقوق المشتركين، وتسهيل تدفق البيانات إليهم، وتنظيم تقديم الخدمة الكهربائية وموثوقيتها، وتقديم الخدمة الكهربائية للمستفيد مباشرة.

كما تتيح الخدمة لصاحب الحساب استخدام حسابه في حال انتقاله إلى موقع آخر اكتمل تسجيله سابقاً، سواء أكان مستأجرًا أم مالكًا.

وأوضحت الشركة أن خدمة "الفاتورة الثابتة"، تتيح لكل مشترك تخصيص موازنة شهرية ثابتة للفاتورة بناء على متوسط كمية الاستهلاك خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للشهر الذي اختار المشترك تفعيل الخدمة فيه.

وأفادت الشركة في تقريرها أنه في حال ترتب على المشترك أي مبلغ إضافي جراء ارتفاع الاستهلاك خلال عملية التصفية، فقد أتاحت الشركة إمكانية تقسيطه على 12 شهرًا مقبلة.

وبشأن خدمة "برق" فقد أوضح التقرير أن هذه الخدمة جاءت لتختصر إجراءات عديدة؛ لتضمن إيصال الكهرباء إلى كل مشترك سكني أو تجاري جديد خلال تسعة أيام فقط من يوم طلبه للخدمة.

و قامت الشركة بتحديث تطبيق "الكهرباء" في نسخته الجديدة، الذي يعد بوابة المشترك لخِدْمات الشركة الكثيرة، التي تتضمن خدمة التعرف على تاريخ القراءة المقبلة لعداد المشترك.

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